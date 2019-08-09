Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi
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Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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