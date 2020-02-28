Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.

Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı. Kırmızı- beyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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