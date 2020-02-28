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Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
6 saat önce
SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı. Kırmızı- beyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte sürdürecek.
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Antrenmandan detaylar
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