Sivasspor'da, ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika

Sivasspor'da, ankaragücü maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıklarıUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı. Kırmızı- beyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte sürdürecek.
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