Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

45 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Öte yandan, Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara başarı diledi.

Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]