Sivasspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları - Hakan Keleş'in Açıklamaları
1 saat önce
- Demir Grup Sivasspor'un antrenmanından görüntüler Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:40 Kaynak: AA
- Demir Grup Sivasspor
'un antrenmanından görüntüler
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş
'in açıklamaları Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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