Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Neşeli ve hırslı geçen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışması, taktik programlar ve çift kale maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı Görenler Hayrete Düşüyor! 5 Gramlık Mini Karpuzlar Satışa Çıktı

Galatasaray'ın Yeni Transferleri Takımla Çalıştı Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:07:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]