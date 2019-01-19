Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

15 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devre arası kamp çalışmaları için gittiği Antalya'da devam eden kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.


Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, futbolcuların fitness topu ile çeşitli oyunlar oynamasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın Belek'te yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya geçerek kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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