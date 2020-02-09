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Sivasspor'da Barış Yardımcı şoku
6 saat önce
Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka, Arouna Kone'ye parmağı kırılan yeni transfer Skuletic'te eklenmişti.
Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka, Arouna Kone'ye parmağı kırılan yeni transfer Skuletic'te eklenmişti.
Yiğidolarda, Başakşehir maçı öncesi takımın yıldız oyuncusu Emre Kılınç ile sağ bek Marcelo Goiano'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.
Goiano'nun yerine maça sağ bek başlayan Barış Yardımcı da henüz maçın 9. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun yerine Claudemir oyuna dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16
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