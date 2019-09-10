Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Başakşehir hazırlığı sürüyor
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Sivasspor'da Başakşehir hazırlığı sürüyor

1 saat önce

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Sivasspor'da Başakşehir hazırlığı sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas, pres ve şut çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise 3 grup halinde çift kale maç yaparak günü tamamladı. İdmana milli takımda olan Emre Kılınç katılmadı.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in dördüncü hafta maçında 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
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