Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.


Sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal antrenmana katılmazken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı çalıştı.


Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.


Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:05 
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