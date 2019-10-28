Sivasspor'da Başkent Akademi maçı hazırlıkları - SİVAS

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig temsilcisi Başkent Akademi ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, idmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kupada Başkent Akademi ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Eksiklerimizden dolayı yüzde 90 oynayan takımı çıkarmak zorunda kalacağız. Ondan sonra da Denizli'ye geçeceğiz. Oradan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak güçteyiz." dedi.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 31 Ekim Perşembe günü saat 13.45'te OSTİM Stadı'nda Başkent Akademi ile karşılaşacak.