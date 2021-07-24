Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. rouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a resmi siteden teşekkür edildi.

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sivasspor'dan, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.