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Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı - Son Dakika

Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı

24.07.2021 13:24

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Kırmızı-Beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'la yollarını ayırdığını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. rouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a resmi siteden teşekkür edildi.

Sivasspor'da kıyım! Takımın yıldızlarıyla yollar ayrıledı

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sivasspor'dan, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı

Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı - Son Dakika Spor


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