Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Adalesinde çekme olan Mustapha Yatabare, idmanı yarıda bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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