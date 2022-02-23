SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2022 14:31

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maça yer verildi.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Pişkin katil, ablasını öldürüp mahkemeden tahliyesini istedi!
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:07:38. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement