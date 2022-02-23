Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

23.02.2022 14:48
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş-İHA)

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

YORUMLAR
500
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement