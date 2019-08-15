Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

8 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'da transfer
Olcay Şahan, Denizlispor ile anlaştı! TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik Liverpool-Chelsea maçının hakemi Frappart, Chelseali taraftarları çıldırttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]