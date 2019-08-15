Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor
8 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:09 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor
, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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