Sivasspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuzun izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 2 sporcumuz ile 1 yardımcı antrenörümüzün testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı. - SİVAS