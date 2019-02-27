Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

44 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, sürat, 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan oyuncular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

Sivasspor, Bursaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı! Sarri'ye Karşı Gelen Kepa Arrizabalaga'ya 1 Haftalık Maaş Kesintisi Cezası!

Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık Son Dakika! Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]