Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi - Son Dakika

Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi

08.10.2020 12:03
Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkati çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı futbolcuların kramponla çekilmiş fotoğrafları da paylaşımda yer aldı.

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Pence ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi, tartışmaya 'sinek' damga vurdu Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü: 5 yaralı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı         
11:52
Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi         
11:21
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar         
10:28
Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu         
10:14
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü         
08:08
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei