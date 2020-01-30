Sivasspor'da Camara an meselesi! - Son Dakika
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Sivasspor'da Camara an meselesi!

6 saat önce

Sivasspor'un, en son New England Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

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Sivasspor'un, en son New England Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.


Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran lider DG Sivasspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Camara'nın transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.


Kırmızı-beyazlı kulüp, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.


Kariyerinde 75 maça çıkan Camara, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fransız futbolcu, kariyerinde Le Havre B, AC Le Havre ve New England Revolition formaları giydi. - SİVAS

Sivasspor, England, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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