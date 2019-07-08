Sivasspor'da Caner Osmanpaşa sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Caner Osmanpaşa
, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caner Osmanpaşa, İstanbul
'daki Acıbadem
Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.
Sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.