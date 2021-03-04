Sivasspor'da sakatlanan Claudemir, 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da adalesinde yırtık tespit edilen orta saha oyuncusu Claudemir'in, en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak olacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulüp internet sitesine yaptığı açıklamada, Claudemir'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sivasspor'un ligde dün Atakaş Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Claudemir'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Hatayspor maçında sol alt adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Claudemir'e, yapılan kontrollerinde sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun, en az 2 haftalık tedavi programının ardından takımla antrenmanlara hazır hale gelmesini planlıyoruz."