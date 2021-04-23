Sivasspor'da Denizli maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor ile mücadele edecek olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Serhiy Rybalka, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Alaaddin Okumuş yer almadı.

Sivasspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

" Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)