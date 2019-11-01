Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Ankara'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sağanak altında süren antrenmanda ısınmanın ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü turda Ankara'da dün oynanan Başkent Akademi maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.


Kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından kara yolu ile Denizli'ye hareket etti.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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