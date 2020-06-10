Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından koordinasyon çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.