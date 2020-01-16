Sivasspor'da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor

7 saat önce

Süper Lig'de fırtına gibi eserek liderliği kimseye kaptırmayan ve camiasını sevince boğan Sivasspor'da ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Sivasspor'da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor, System.String[]

Süper Lig'de fırtına gibi eserek liderliği kimseye kaptırmayan ve camiasını sevince boğan Sivasspor'da ikinci devrenin ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibi sıkıntıya soktu.


Liderliğini sürdürmek isteyen Yiğidolar'da zorlu karşılaşma öncesi başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Tedavileri süren defans oyuncuları Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun yanı sıra orta saha oyuncusu Emre Kılınç ve forvet oyuncusu Fernando sakat. En kritik mevkilerinde birçok eksik bulunan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu öğrenildi.


Zorlu Beşiktaş maçı öncesi 1 cezalı, 4 sakat oyuncunun olduğu Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın maça nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı ise merak konusu oldu. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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