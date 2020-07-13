Sivasspor'da Emre Kılınç 6 maçlık "gol orucunu" bozdu! - Son Dakika

Sivasspor'da Emre Kılınç 6 maçlık "gol orucunu" bozdu!

Sivasspor'un deplasmanda dün Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 44. dakikasında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Emre, takımına da galibiyeti getirdi.

Sivasspor'un deplasmanda dün Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 44. dakikasında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Emre, takımına da galibiyeti getirdi.

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Ligde son olarak 25. haftada kırmızı-beyazlıların evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada gol atan Emre, 6 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı.


Emre Kılınç bu sezon 8'i ligde, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 kez rakip fileleri havalandırdı.


Sivasspor'un başarılı isimleri arasında dikkati çeken Emre bu sezon, Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında gol attı.


Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran Emre, kırmızı-beyazlıların dün deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta yeniden gol sevinci yaşadı.


Emre Kılınç, Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da kırmızı-beyazlı formayla gol atma başarısı göstermişti.


- Sivasspor'un golcü isimleri


Sivas temsilcisinde 11 oyuncu geride kalan haftalarda gol atma başarısı gösterdi.


Bu periyotta rakip fileleri 52 kez havalandıran Sivasspor'da, Malili futbolcu Mustapha Yatabare attığı gollerle takımının en golcü oyuncusu oldu.


Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Yatabare, geride kalan 32 haftalık periyotta 12 golle takıma önemli katkı sağladı.


Sivasspor'da Emre Kılınç 8 golle Yatabare'yi takip eden isim oldu.


Hakan Arslan'ın 7 golle takımına katkı verdiği kırmızı-beyazlı ekipte, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone 6, Fernando 5, Erdoğan Yeşilyurt 4, Uğur Çiftçi, Petar Sukuletic, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1'er gol kaydetti.


Türkiye Kupası, Emre Kılınç, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:56 

Son Dakika Spor Sivasspor'da Emre Kılınç 6 maçlık 'gol orucunu' bozdu! - Son Dakika Spor

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