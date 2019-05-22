Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Emre Kılınç'tan Kötü Haber

Sivasspor'da Emre Kılınç'tan Kötü Haber

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Sivasspor'da Emre Kılınç'tan Kötü Haber, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Sivasspor, Emre Kılınç, Spor
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