Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt korona virüsü atlattı!

DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'tan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir korona virüs ile mücadele veren Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

27 yaşındaki deneyimli oyuncunun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Erdoğan Yeşilyurt'un antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Futbolcularımız; Erdoğan Yeşilyurt, Serhiy Rybalka ve Olarenwaju Kayode takımımızdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor" notunu ekledi. - SİVAS