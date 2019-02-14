Sivasspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında 17 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında 17 Şubat Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.





Antrenmana, rahatsızlığı nedeniyle Sergio Rocket katılmazken, Gabriel Torje takımdan ayrı çalıştı.





Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.





Öte yandan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er, kulüp tesislerini ziyaret etti. Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Hakan Keleş ve futbolcularla bir araya gelen Özyürek ve Er, kırmızı-beyazlı ekibe Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında başarı diledi.

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