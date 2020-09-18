Sivasspor'da Erzurumspor maçı mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise orta ve şut çalışması yaptı.

Sivasspor, bugün Erzurum'a gidecek ve yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.