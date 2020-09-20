Sivasspor'da Fayçal Fajr ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Fayçal Fajr kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Fayçal Fajr kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Sivasspor, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u Kone ve Gradel'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki Faslı futbolcu Fayçal Fajr, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Fajr, maçın 75. dakikasında yerini Jorge Felix'e bıraktı. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika

Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı

Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi

Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı