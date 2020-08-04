Sivasspor'da Felix an meselesi!

DG Sivasspor, en son Polonya'nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı futbolcu Jorge Felix transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor, en son Polonya'nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı oyuncu Jorge Felix transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 de asist üretti. 10 numara bölgesinde forma giyen İspanyol futbolcunun, birkaç gün işinde Sivas'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. - SİVAS