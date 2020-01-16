Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok - Son Dakika

Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok

6 saat önce

Antalya kampında sakatlanan Sivassporlu oyuncu Fernando'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok, System.String[]

Antalya kampında sakatlanan Sivassporlu oyuncu Fernando'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da ssakatlığı bulunan; Fernando Andrade, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye ve Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

KIRMIZI-BEYAZLI KULÜBÜN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Fernando Andrade: Antalya'da yaptığımız devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanan oyuncumuz Fernando Andrade tedavisinin devamı için Portekiz'e gönderildi. Oyuncumuzun 4 hafta tedavisinin devam etmesi planlanmaktadır.

Marcelo Goiano: Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında salı günü sahamızda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğinde bağ gerilmesi ve hafif ödem oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı ve sporcumuzun yarın takımımızla birlikte çalışmalara katılması planlanmaktadır.

Aaron Appindangoye: Yine Yeni Malatyaspor maçında sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı.

AARON APPİNDANGOYE'NİN DE YARIN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI PLANLANMAKTADIR.

Emre Kılınç: Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan diğer sporcumuz Emre Kılınç ise daha önce sporcu fıtığı ameliyatı geçirdiği sol kasık üst kısmında gerilmeye bağlı hafif ağrı oluştu. Yapılan kontrolleri neticesinde oyuncumuz bugün antrenmanda yer aldı."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Emre Kılınç, Sivasspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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