Sivasspor'da Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Ayyıldız, Fernando'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "En kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu

Fernando'nun geçen hafta antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandığını belirten Ayyıldız, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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