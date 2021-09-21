Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika

Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig'in altıncı haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Fredrik Ulvestad kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig'in altıncı haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Fredrik Ulvestad kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Sivasspor, Süper Lig'in altıncı haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Dimitris Goutas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk yedekte başlayan 29 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Ulvestad, maçın 58. dakikasında Jorge Felix'in yerine oyuna girdi. Ulvestad'ın ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

Babacan'dan Bahçeli'ye "Kürt sorunu" cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir

Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm