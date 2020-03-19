Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS - Son Dakika Spor

Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp toplantı salonunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda, solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan koronavirüsün insan üzerindeki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Koronavirüsün çok hızlı yayıldığını belirten Büyüktuna, virüsün 2 ile 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğini aktardı.

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Büyüktuna, "Düşmeyen ateş, kuru öksürük ve 5 ile 6'ncı günden sonra kontrol edilemeyen nefes darlığı... Bazı hastalarda çok hafif de olsa boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu görülmüştür." açıklamasında bulundu.

Büyüktuna, kişisel temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğini, havaların ısınmasıyla virüsün canlı kalma süresinin azalacağını ancak dünyada güney yarım kürede kış yaşanacak olması nedeniyle virüsün tamamen ortadan kalkmasının beklenmediği ifade etti.

Programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da yer aldı.

Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS

Koronavirüs, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'da futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirildi - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]