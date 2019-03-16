Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Futbolculara 5 Gün İzin Verildi

Sivasspor'da Futbolculara 5 Gün İzin Verildi

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da milli maç arası ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada futbolculara 5 gün izin verildi.

Sivasspor'da Futbolculara 5 Gün İzin Verildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da milli maç arası ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada futbolculara 5 gün izin verildi.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekipte maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş tarafından futbolculara A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların ardından 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle lige verilecek ara nedeniyle 5 gün izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 21 Mart Perşembe günü saat 18.00'de kulüp tesislerimizde toplanarak ligin 27. haftasında kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor Hocası Hakan Keleş ile Fenerbahçeli Taraftarlar Tartıştı Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku! 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Okan Kurt, Giyim Tarzıyla Neymar'a Özendi Dün Fenerbahçe'ye Bugün Beşiktaş'a Aynı Hakem!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Futbolculara 5 Gün İzin Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]