Sivasspor'da Futbolculara 5 Gün İzin Verildi
44 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da milli maç arası ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada futbolculara 5 gün izin verildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'da milli maç arası ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada futbolculara 5 gün izin verildi.
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe
'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekipte maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş
tarafından futbolculara A Milli Futbol Takımı
'nın 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart
'ta deplasmanda Arnavutluk
ve 25 Mart'ta Eskişehir
'de Moldova
ile oynayacağı karşılaşmaların ardından 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle lige verilecek ara nedeniyle 5 gün izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip 21 Mart
Perşembe günü saat 18.00'de kulüp tesislerimizde toplanarak ligin 27. haftasında kendi sahasında oynayacağı Kayserispor
maçının hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
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