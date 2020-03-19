Sivasspor'da futbolculara korona virüs eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da futbolculara korona virüs eğitimi verildi - Son Dakika Spor

Sivasspor'da futbolculara korona virüs eğitimi verildi

7 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı Sivasspor Kulübü'nde futbolculara, teknik heyete ve personellere eğitim verildi.

Sivasspor'da futbolculara korona virüs eğitimi verildi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı Sivasspor Kulübü'nde futbolculara, teknik heyete ve personellere eğitim verildi.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ndeki toplantı salonunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seyit Ali Büyüktuna tarafından korona virüs hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına sebep olan korona virüsün, insan üzerindeki belirtileri ve bu virüse karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.


Virüsün çok hızlı yayıldığını kaydeden Büyüktuna, virüsün insana girdikten sonra 2 ile 14 gün içerisinde belirtilerini gösterdiğini söyledi. Virüsün solunum yoluyla insana geçtiğini söyleyen Büyüktuna, "Bu dönemde toplumda en çok çekineceğimiz insan; öksüren, hapşıran ve tükürüklerini saçarak konuşanlar. Bu insanlara 1 metreden daha fazla yaklaşmamamız lazım" dedi.


Büyüktuna, kişisel temizliğe çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Herhangi bir yere dokunduğunuzda mutlaka el hijyenine dikkat edin. El hijyeni için dezenfektan ve kolonyaları insanlar çok sık kullanmaya başladı. Hepimiz kolay olanı seviyoruz. Sabunla elimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Sabun virüsün yapısını bozarak öldürüyor. Eller yıkanmadan; ağzımızla, gözümüzle ve burnumuzla temas edilmemeli. Bu dönem dezenfeksiyona dikkat edeceğiz. Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil kullanılmalı. Bunu sağlayamıyorsak kolumuzun içine öksürmeliyiz. Kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. Çiğ ve az pişmiş hayvan ürünleri yemeyelim" diye konuştu. - SİVAS

Lütfullah Bilgin, Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:49 Kaynak: İHA

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