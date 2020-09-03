Sivasspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 16. defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup final maçında 5 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor'da futbolcular, İstanbul'da Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğünden Sivasspor'un kamp yaptığı otele gelen ekip, A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek kadrosuna Kovid-19 testi yaptı.