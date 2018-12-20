Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da, Galatasaray Hazırlıkları Devam Ediyor

Sivasspor'da, Galatasaray Hazırlıkları Devam Ediyor

13 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da, Galatasaray Hazırlıkları Devam Ediyor, System.String[]


Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenman koşu ve kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın devamında dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah tesislerde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Bir süre önce Sivas'tan Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül, Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın öncesinde futbolculara moral vermek için baklava gönderdi. Futbolcular baklavadan yiyerek Gül'e teşekkür etti - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:52 Kaynak: DHA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Halil Umut Meler ile Kaybetmiyor PFDK'dan Galatasaray'a Para Cezası

Çin Ligi Ekibi Shenzhen, Oğuzhan Özyakup'a Kancayı Taktı Hernan Crespo, Arjantin Ekibi Banfield'ın Başına Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:55:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da, Galatasaray Hazırlıkları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]