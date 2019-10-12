Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

42 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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