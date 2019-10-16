Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. İdman, ısınma, açma ve germe hareketlerin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.


Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.


Öte yandan Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çalımbay, öğrencilerle bir süre top oynadı.

Sivasspor, Galatasaray maçı için yarın sabah İstanbul'a hareket edecek.

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]