Son Dakika Haberleri: Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hazırlıkları sürüyor

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hazırlıkları sürüyor

33 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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