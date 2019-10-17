Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları hazırlıkları sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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