Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'la yapacakları maça ilişkin "İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz. Onun için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 7 haftalık periyodu değerlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekibin bulunduğu konumun gayet iyi olduğunu belirten Çalımbay, "Önemli olan, tabii ki bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir periyoda giriyoruz. Bu sene lig her takım açısından çok zor geçecek." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamının çok daha büyük olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz. Onun için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Kesinlikle oradan çok iyi bir sonuçla döneceğiz. Galatasaray'ı, o saha ve atmosferini iyi biliyoruz. Hepsini arkadaşlarımızla da konuştuk. Antrenmanlarımızı iyi şekilde geçirip orada da çok güzel bir maç oynayacağız. Puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum. Ligde geride kalan haftalarda gösterdiğimiz performans gayet iyiydi ama tabii ki bu Galatasaray maçı için yetmez, daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat olan arkadaşlarımız Emre ve Barış takıma döndü. Bu da bizim için bir avantaj."

Ligde hiçbir zaman maç seçmediklerine değinen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bizim bütün gayemiz oynadığımız maçları kazanmak. Antrenörlüğe başladığımdan beri hiçbir zaman bunu değiştirmedim. İçeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz. Galatasaray maçında alacağımız tedbirlerimiz, dikkat edeceğimiz şeyler var. Galatasaray belki de yabancısını en fazla kullanan takım. Bazen 11 kişi ile sahaya çıkabiliyorlar. İyi oyunculara sahipler. Benim oyuncularım da iyi futbolcular, maçlarda iyi oynuyorlar, çok iyi mücadele ediyorlar. Biz kendimize inanacağız ve güveneceğiz. Neyimiz var neyimiz yok sahaya dökeceğiz."

"Bütün kalbimiz, gönlümüz her şeyimiz orada"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Çalımbay, "Bütün kalbimiz, gönlümüz her şeyimiz orada. İnşallah iyi bir şekilde oradan döneriz ve istediğimiz şeyler gerçekleşir. Her şeyimizle biz oradayız. İşimiz gereği şu an buradayız ama her zaman kafamızın bir köşesi orada. Bir tek Mehmetçiğimizin kanı akmasın, bir şey olmasın. Türk milleti için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve izinli Hugo Vieira katılmadı.