Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında yapacakları Galatasaray maçının final niteliğinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Çalımbay, "Ligde her şey eşit, ne üstte ne de altta hiçbir şey belli değil. Çok değişik sonuçlar alınıyor. Güzel bir durumdayız bunu da kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak."

"Maç saatini 22.30'a alalım"

Çalımbay, Galatasaray'ın maç saatinin değiştirilmesi hususundaki başvurusunun sorulması üzerine, "Biz burada kışın çırpındık, akşam saat 20.30'da bizi oynatmayın diye. Burası kışın hava sıcaklığı gece sıfırın altına iniyor ama bizi yine de o saatte oynattılar. Kişisel fikrim maç 19.00'da ise 22.30'a alın. Herkes gelsin maça, maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım." diye konuştu.

"Maçı kazanırsak avantaj yakalarız"

Karşılaşmanın sonucunun şampiyonluk yarışına etkisinin sorulması üzerine de Çalımbay, "Hiçbir şey etkilemez bu maç, ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Maçı kazanırsak bir avantaj yakalarız, en güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu karşılaşma bizim için finalin de üstünde, hepsinin farkındayız. Galatasaray'a saygımız sonsuz, ama sıradan bir maç oynamayacağız." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana tedavisi devam eden Erdoğan Yeşilyurt, dinlendirilen Samba Camara ve ameliyat olan Ali Şaşal Vural katılmadı.

Uğur Çiftçi ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.