Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor
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Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor

51 dakika önce

Süper Lig'in 3. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yarın saat 18.00'de top başı yapacak olan Sivasspor, Gazişehir Gaziantep için hazırlıklarına başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(İHA)

Lütfullah Bilgin, Sivasspor, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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