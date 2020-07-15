Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı - SİVAS

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu 'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 günlük iznin ardından basına kapalı gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 19 Temmuz Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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