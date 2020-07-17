Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu 'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 19 Temmuz Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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