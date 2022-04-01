Sivasspor'da Giresun maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika
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Sivasspor'da Giresun maçı öncesi 5 eksik

01.04.2022 11:35
Sivasspor'da Giresun maçı öncesi 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Koral Altınay, Ziya Erdal, Moussa Konate ile Samba Camara, yeşil-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Kaynak: İHA

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